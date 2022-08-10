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Beykent Üniversitesinden ücret güncellemelerine ilişkin açıklama

Beykent Üniversitesi Basın, Yayın ve Medya Danışmanı Saygı Ünlü, 2022-2023 öğretim yılında Beykent Üniversitesi'nin ücretlerine yaptığı güncellemelere ilişkin basın açıklamasını iletti. Ücretlerde yapılan güncelleme için 'Dünya çapında yaşanan olağanüstü ekonomik unsurlar nedeniyle ücretlerin güncellemesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır' ifadesi kullanıldı.

Beykent Üniversitesinden ücret güncellemelerine ilişkin açıklama
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Beykent Üniversitesi Basın, Yayın ve Medya Danışmanı Saygı Ünlü, 2022-2023 öğretim yılında Beykent Üniversitesi’nin ücretlerine yaptığı güncellemelere ilişkin basın açıklamasını iletti. Ücretlerde yapılan güncelleme için “Dünya çapında yaşanan olağanüstü ekonomik unsurlar nedeniyle ücretlerin güncellemesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır” ifadesi kullanıldı.

İletilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Sayın Velimiz ve öğrencimiz;

Dünya çapında yaşanan ve birçok ülkeyi olumsuz yönde etkileyen olağanüstü ekonomik unsurlar gözlemlenir hale gelmişken üniversitemiz tarafından ücretlerin güncellemesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere hemen her yıl enflasyon yüzde 10 seviyelerinde seyrederken ve bu yıl oluşan olağanüstü artışa rağmen mevcut öğrencilerimiz için ekstra yüzde 15 indirimli olacak şekilde ücretler belirlenmiştir. Söz konusu indirim açıklanan ücretin içerisindedir. Kayıt olduğunuz dönemin tercih burs oranları ise aynen korunmuştur.

Saygılarımızla”

İHA
Editör

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