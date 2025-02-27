Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç dahil olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç dahil olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah erken saatlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarla ’İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Öte yandan, polis ekipleri Beykoz Belediyesi binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.