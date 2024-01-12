Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a Polonya şeref nişanı verildi

Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a şeref nişanı verildi. “Bene Merito” şeref nişanını Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak takdim etti.

Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’a “Bene Merito” şeref nişanı verildi. Şeref nişanı için takdim töreni düzenlendi. Polonezköy’de düzenlenen törende şeref nişanı Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak tarafından Murat Aydın’a takdim edildi. Takdimin ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Başkan Murat Aydın’ın Polonezköy’ün önemini takdir etmesinden ve anlamasından özellikle memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Beykoz’un mutlu insanların yaşadığı yer olmasını arzu ediyoruz”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Türkiye’nin özelde Beykoz’un mutlu insanların yaşadığı yer olmasını arzu ediyoruz. Burada ve Polonya’da mutluluk arttığı takdirde 2 güzel ülkenin mutlu insanları dünyada barışın ve mutluluğun artmasına daha çok katkı vermiş olacaklardır” dedi.