Beykoz Belediyesi'nden 'Evde Çocuk Gelişim Desteği' uygulaması

Türkiye’de ilk defa Beykoz Belediyesi’nin başlattığı “Evde Çocuk Gelişim Desteği” hizmetiyle gelişim riski gösteren 3-6 yaş grubundaki çocuklara evlerinde uzmanlar tarafından bilimsel seanslar veriliyor. Çocukların fiziksel, bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimleri çocuk gelişimi uzmanları tarafından takip edilerek çocukların okul öncesi gelişim süreçleri destekleniyor.

Beykoz Belediyesi tarafından başlatılan hizmetle 3-6 yaş grubundaki çocukların fiziksel, bilişsel (zihinsel), duyusal ve sosyal gelişimleri kurumda görevli çocuk gelişimi uzmanı tarafından, evlerinde ziyaret edilerek bilimsel ve eğlenceli seanslarla destekleniyor. “Evde Çocuk Gelişim Desteği” hizmetiyle, gelişim riski taşıyan çocukların erken yaşta tespit edilerek topluma kazandırılmaları, sağlıklı büyümeleri ayrıca çeşitli nedenlerle okul öncesi eğitim imkanından faydalanamayan çocukların yaşıtlarıyla fırsat eşitliği yakalamaları amaçlanıyor. Randevuyla evlere giden çocuk gelişimi uzmanı 3 ay boyunca, her çocuğa özel hazırladığı, 7 ila 10 seansı kapsayan gelişim destek programını uygulanıyor. Çocukların gelişiminin titizlikle takip edildiği hizmet çerçevesinde ailelere de çocuklarıyla kaliteli ve nitelikli vakit geçirmeleri konusunda rehberlik hizmeti veriliyor.

Eğitimler ile gelişim olduğunu belirten anne Ebru Aydemir, “Beykoz Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Başvuru yaptık bize en kısa zamanda geri dönüş sağladılar, sağ olsunlar. Bizi Pınar öğretmenimiz ile tanıştırdılar, iyi ki de tanımışız onu. Kızım gelişimde çok güzel ilerlemeye başladı” dedi. Uygulamadan memnun olduğunu belirten Serdal Aydemir, “Beykoz Belediyesi’nin Türkiye’de ilk defa düzenlediği uygulama. Kardeşim gördü, bize bildirdi, biz de başvuru yaptık. Uygulamadan gayet memnun kaldık, kuzumuz katılıyor bu uygulamaya. Öğretmeniyle oyunlar oynuyor, kendini geliştiriyor, aktiviteler yapıyor. Anaokulu öncesi alması gereken eğitimleri alıyor, gerekli olduğunu düşündüğümüz bir program. Biz uygulamadan gayet memnunuz. Beykoz Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Beykoz Belediyesi Çocuk Gelişim Uzmanı Pınar Gürpınar, “Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak kısa bir süre önce evde çocuk gelişim desteği hizmetine başladık. Bu hizmeti sunmadaki amacımız 3-6 yaş grubundaki çocuklarımızın sosyal gelişimlerini ev ortamında değerlendirip takip etmek ve değerlendirmeleri sonucu gelişim geriliği gösteren çocuklarımıza erken dönemde uzman desteği almaları konusunda aileleri yönlendirmektir. Diğer bir amacımız ise okul öncesi eğitim alma imkanı bulunmayan çocuklarımıza evlerinde bu imkanı sunmaktır. Bu amaçlarımız doğrultusunda çocuklarımızın ileride sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini ve böylece sağlıklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak ve okul öncesi eğitimlerine destek sağlamaktır” dedi.