Beykoz Çayır Festivali, Cengiz Kurtoğlu konseriyle başladı

Beykoz’daki 19 yöre derneğinin katılımıyla, Anadolu’ya özgü kültür, eğlence ve ananelerin sergilendiği, her akşam çocuk etkinlikleri ve konserlerin yer aldığı geleneksel “Beykoz Çayır Festivali” başladı. Festivalin açılışında Cengiz Kurtoğlu verdiği konserle sevilen şarkılarını seslendirdi.

Beykoz Belediyesi tarafından, ilçenin kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü iklimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festival bu yıl da ilçedeki yöre derneklerinin hemşehrileriyle buluştuğu renkli ve özgün eğlencelere ev sahipliği yapıyor.

Tarihi Beykoz Çayırı’nda gerçekleşen festivalde her akşam sevilen ve yöresel sanatçılar konser veriyor, halk dansları ekipleri sahneye çıkıyor. Konserler öncesinde çocuklar için alanda renkli animasyon gösterileri ve eğlenceler düzenleniyor.

Beykoz’da Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya, Orta Anadolu’dan Trakya’ya kültür ve kardeşlik şöleni yaşatan festival Fantezi Müzik Sanatçısı Cengiz Kurtoğlu’nun konseriyle başladı. Konsere ilgi yoğun olurken Beykozlu vatandaşlar şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Çayır çevresinde ise kurulan stantlarda ilçeye özgü el sanatları, yöresel ürün ve lezzetlerin tanıtımı ve satışıyla ekonomik hareketlilik yaşanması planlanıyor.

Maltepe’den gelerek etkinliğe katılan Mehmet Yıldız, "İlk defa geliyorum. Küçükyalı’da oturuyorum, arkadaşım davet etti. Çok da beğendim. Temiz hava var. Eşim, iş arkadaşım, arkadaşımın eşi, başka arkadaşlar da var onlarla beraber geldik. Eskiden Florya’da oturuyordum, Cengiz Kurtoğlu komşumdu. Kendisini çok severim. Eskiden beri severim onu" dedi.

Ailece festivale geldiklerini belirten Özlem Esertaş, "Çok heyecanlandık görünce. Çocuklarla beraber eğlenmeye geldik. Cengiz Kurtoğlu dinlemeye geldik" diye konuştu.

Kamil Kosif, "Bu güzel bir şey. Beykoz Belediyesi bu konularda çok aktif. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Biz ailece geldik" dedi.

Etkinlikte konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Salgın dostlarımızı aldı götürdü, komşularımızdan aldı götürdü, ailelerimizden aldı götürdü. Benim anne babamı da aldı götürdü. Salgında rahmetli olan bütün kardeşlerimize hemşehrilerimize rahmet diliyoruz. Yılın başlarında deprem oldu adeta kıyamet gibi bir olay yaşadık. Yaralar sarılıyor, normalleşiyoruz. Normalleşeceğiz ki daha çok çalışalım, yaraları saralım. Biz de bu olağanüstülüklerden sonra bu sene yöresel derneklerimizle birlikte Çayır Festivalimizi çayırımızın yeni yüzünün bir kısmında gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.