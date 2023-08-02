Beykoz Continental 'Cumhuriyet Bisiklet Turu'na damga vurdu

Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu"na (1-5 Ağustos) damga vurdu. Beykoz Continental, yurt dışı ve yurt içinden güçlü takımların yer aldığı turda ilk iki etabı birinci tamamladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Sivas’tan Ankara’ya düzenlenen 784 kilometrelik uluslararası "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu" 16 takım ve 100 sporcunun katılımıyla başladı.

Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen turun ilk etabı 1 Ağustos Salı günü yapıldı. Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan bisikletçiler Amasya yönüne uzanan 208 km’lik etapta birincilik için ter döktü.

Beykoz Continental ilk 2 etapta birinci

Cumhuriyet sevgisi ve şampiyonluk hedefiyle pedal çeviren Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı ilk etabı toplam 15,35’lik derecesiyle birinci tamamladı.

Takımın Birleşik Krallık kökenli sporcusu Maximilian Stedman 5,11’lik derecesiyle göz doldururken, Ukraynalı bisikletçi Yaroslav Parashchak 5,12’lik ve Halil İbrahim Doğan 5,12’lik dereceler elde etti. Sporcuların çekişmeli rekabetine sahne olan turun 2. etabı Amasya Şehir Merkezi ve Havza Atatürk Evi arasındaki 89,4 km’lik parkurda gerçekleşti. Beykoz Belediyesi Continental iddialı başladığı turun 2 Ağustos’ta koşulan ikinci etabını 6,39’luk dereceyle ilk sırada tamamlayarak üstünlüğünü korudu. Takımın Afrika kökenli şampiyon sporcusu Natnael Berhane etabı 2,12’lik derecesiyle ikinci tamamlarken, Rus Sporcu Sergeı Rostovtsev 2,13 ve Yaroslav Parashchak 2,13’lük dereceler yaptı.

Türk bayrağı TBMM’ye teslim edilecek

Sporcuların tarihe yolculuk yaptığı "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu” 5 gün sürecek.

Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara’ya pedal çevirecek bisikletçiler, yarışı 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara’da TBMM Başkanlığına teslim edilecek.

Beykoz Continental şampiyonluklara pedal çeviriyor

Beykoz’un adını dünyanın ve Avrupa’nın en prestijli bisiklet yarışlarında duyurmak üzere Türkiye’nin bu alandaki 4. takımı olarak kurulan Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı birçok yurt dışı yarışta ülkemizi başarıyla temsil etti. Afrika ada ülkesi Maritus’ta düzenlenen Tour De Maurice’ta (5-12 Haziran) 2.’lik kürsüsüne çıkan Beykoz Continental, Afrika ülkesi Gabon’da yapılan Tropicale Amissa Bongo” Yarışı’nda (23-29 Ocak) ise Natnael Berhane’yle 4. oldu.

Takım, Kayseri’de yapılan Grand Prix Kültepe Bisiklet Yol Yarışları’nda (8-Temmuz-19 Ağustos) zorlu rakiplerini geride bırakarak takım olarak etap şampiyonu oldu.

Beykoz Belediyesi Continental Takımı tüm yarışlara, bisiklet parkurlarıyla Türkiye’nin ilk ve en büyük spor ormanı olan Beykoz Belediyesi Spor Ormanında hazırlanıyor.