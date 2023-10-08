Beykoz Continental Bisiklet Takımı Cumhurbaşkanlığı Turu'nda

Beykoz’un adını dünyanın prestijli bisiklet yarışlarında başarıyla duyuran Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda şampiyonluk için pedal çevirecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 14 ülkeden 24 takım ve 168 sporcu yarışacak.

Ünlü sporcular Beykoz’dan geçecek

8 gün, 8 etapta; Alanya, Bodrum, Manisa, İzmir ve İstanbul’a uzanan güzergAh boyunca, toplam bin 231,2 km’lik parkurda dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olacak. Beykoz’un doğal ve tarihi parkurlarının da geçileceği İstanbul-Sultanahmet Etabı ile sona erecek.

Cumhuriyet coşkusuyla şampiyonluğa

Beykoz Belediyesi Continental Takımı yarışa, Halil İbrahim Doğan, Natnael Berhane, Sergey Rostovtsev, Maximilian Stedman, Petros Mengs Gebremariam, Yaroslav Parashchak ve Zeki Kagısız’la katılacak.

Cumhuriyet coşkusuyla şampiyonluk hedefine kilitlenen takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası için rakiplerine karşı kıyasıya pedal çevirecek.

Beykoz sokaklarından dünya kürsülerine

Türkiye’nin bu alandaki 4 takımından biri olarak 9 ay önce kurulan Beykoz Belediyesi Continental, kısa sürede, 230 güçlü takımın boy gösterdiği Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) listelerinde 46. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Beykoz Contiental, dünyanın prestijli yarışlarından, Fas’ta düzenlenen Grand Prix El Marsa ve Grand Prix Boukraa’da 1.’lik kürsüsüne çıktı.

İstanbul’un ilk ve tek kıta takımı olan Beykoz Continental, Türkiye’de yapılan Tour of Yiğido, 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu ve Grand Prix Erciyes’te şampiyon oldu, bugüne kadar katıldığı pek çok yarışta derece yaptı.

Antrenmanlar Beykoz Spor Ormanı’nda

Yarışlara Türkiye’nin en büyük spor ormanı olarak kurulan Beykoz Belediyesi Spor Ormanı’da, Antrenör Pelin Bayram’ın sportif direktörlüğünde hazırlanan takım, başarılarıyla gençlere bisikleti sevdirmeyi ve dünya kürsülerine yol açmayı amaçlıyor.