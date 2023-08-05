Beykoz Continental, Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda şampiyon

Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nda şampiyon oldu. Cumhuriyet coşkusuyla katıldığı turda 5 etabın 4’ünü takım klasmanında birinci tamamlayan Beykoz Continental Bisiklet Takımı kupayı göğüsledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Sivas’tan Ankara’ya uzanan 784 kilometrelik uluslararası "100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu"nda yurt içi ve yurt dışından 16 takım ve 100 sporcu mücadele etti.

TBMM Başkanlığı himayesinde Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen turda sporcular Sivas, Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara’ya pedal çevirdi.

Türk bayrağı Ankara’da teslim edildi

Beykoz Belediyesi Continental, 5 Ağustos Cuma günü, Çankırı-Ankara arasında koşulan 175 km’lik 5. Etabı da takım halinde birinci tamamlayarak şampiyonluğu kazandı.

Türk bayrağını Çankırı’da M. Stedman ile alıp yola çıkan ekip kıran kıran geçen mücadele sonunda Ankara’da Petros Mengs ile teslim etti.

Petros sarı mayoyu giydi

Genel klasmanda Petros Mengs ilk sırayı alırken, onu ikinci sırada Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Samet Karabulut, üçüncü sırada da Vino Sko Team sporcusu Daniil Marukhin takip etti.

Ulus’ta bulunan 1. TBMM binası önünde düzenlenen ödül törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem Öztürk, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile sporcu aileleri katıldı.

Başkan Murat Aydın: “Bisiklet takımımızın başarısıyla gurur duyduk”

Beykoz halkına bisiklet sporunu sevdirmek ve ülkemizin adını dünya genelindeki prestijli yarışlarda duyurmak üzere kurdukları Beykoz Belediyesi Continental Takımı başarısıyla büyük gurur duyduklarını ifade eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Cumhuriyet’in 100. Yılında sporcuların yeni başarılar için güç ve motivasyon kazandığını söyledi.

Tören sonunda tur Şampiyonu Beykoz Belediyesi Continental Takımı ve dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri takdim edildi.