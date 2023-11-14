Beykoz'da 300 gence dijital eğitim

Beykoz’da çocuk ve gençlere dijital çağın gerektirdiği yetenek ve bilinci kazandırmak amacıyla, çeşitli eğitim ve atölye çalışmalarıyla yürütülen “Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi” Projesi’nin kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda, eğitimi biten öğrencilerin kazanımları aktarıldı.

Beykoz Belediyesi ve Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’nın hibe desteğiyle hayata geçirilen “Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi”nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Kapanış toplantısı yapılan Dijital Yetkinlikler ve Girişimcilik Merkezi’nin, yeni nesillerin dijital dünya ve 21. yüzyıl okur-yazarlıklarına hâkim, etik bilince sahip üreten bireyler olmalarının hedeflendiği belirtildi.

Atölyeler ve dijital eğitim platformlarında eğitim gördüler

Soğuksu Yücel Çelikbilek Gençlik Merkezi’nde kurulan “Makers Atölyesi”nde ağırlanan ortaokul ve lise öğrencileri, uzmanlar eşliğinde robotik kodlamanın uygulama alanları, üç boyutlu tasarımlar ve dijital gelişmelerin hayatımıza getirdiği yenilikler hakkında eğitim aldı. Gençlerin dijital dünyadaki yeteneklerini artırmaya yönelik ayrıca dijital vatandaşlıktan medya okuryazarlığına, temel bilişim teknoloji araçlarından bulut sistemlerine kadar geniş bir yelpazede 10 saatlik ve toplamda 62 eğitim videosunun yer aldığı dijital platform erişime açıldığı ifade edildi.

“300 gencimiz bu program kapsamında eğitime tabi tutuldular”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Aslında bu proje bitmiş değil, Beykoz’da 300 tane gencimiz ortaokul ve lise çağındaki gençler bu program kapsamında eğitime tabi tutuldular, bu süreç devam ediyor. Bu yaptığımız işler bilgisayar üzerinde test ediliyor. Herkeste cep telefonu da var, bu cep telefonları da aslında bir bilgisayar. Onu daha iyi kullanmaya adım atılmış oluyor.” dedi.