Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu

İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul Süper Amatör Lig 5. Grubunda mücadele veren Beykoz 1908 A.Ş. ile Ayazağaspor arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Tekmeler, yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Süper Amatör Ligi 5. Grupta Beykozspor, Ayazağaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beykozspor’un Ayazağaspor’u 2-1’lik skorla yenmesi ile sonuçlandı. Maçın son düdüğünün sonrasında Ayazağasporlu bir futbolcu, Beykozsporlu bir futbolcuya attığı yumruk sonrasında saha karıştı ve futbolcular birbirlerine girdi. Tekmeler yumruklar havada uçuşurken, saha içerisinde çıkan olaylara güvenlik güçleri müdahale etti. Kavgada çok sayıda oyuncunun yaralandığı belirtildi.

Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Beykoz'da amatör lig maçında kavga: Tekmeler yumruklar havada uçuştu