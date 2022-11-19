Beykoz'da çiftçilere 400 bin kışlık fide desteği

Beykoz Belediyesi tarafından çiftçilere destek amacıyla fidan desteği projesi başlatıldı. Beykoz’da tarımı güçlendirmek, çiftçilere destek olmak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde çiftçilere 400 bin adet kışlık fidan dağıtıldı.

Beykoz Belediyesi çiftçilere fide desteği için harekete geçti. Çiftçilere destek vermek için hayata geçirilen proje çerçevesinde 400 bin kışlık fidenin çiftçilere dağıtılması planlandı. Belediyenin kendi bünyesinde kurduğu seralarda yetişen fideler toplanarak, Cumhuriyet Köyünde yapılan tören ile temsili olarak çiftçilere verildi.

“Kışlık fidenin 400 bin tanesini burada çiftçilerimize ulaştırıyoruz”

Beykoz Tarım Müdürü Saadettin Çakır, “Çiftçilere sizlere ne gibi desteğimiz olabilir diye sorduk. Çiftçilerin bizden istekleri, ürünleri satamama, satış konusunda sıkıntılar, fidelerde pahalılık ve gübre desteği gibi destekler istediler. Biz de bu proje çerçevesinde öncelikle adil sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlere alım garantisi verdik. Bu bağlamda devam eden projemiz olan fide desteği olayı ile ilgili de sera hazırlığına başladık. Ve 2021 yılının Aralık ayının 25’inde bu seramızı kurduk. 2 bin metre karelik seramızda yıllık hedefimiz olan 1 milyon fide hedefini kurduk. Bu hedefimizin Mayıs ayında 460 binlik yazlık fidesini tamamladık. Şimdi de, kışlık fidenin 400 bin tanesini burada çiftçilerimize ulaştırıyoruz” dedi.