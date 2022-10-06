Beykoz'da İETT otobüsünde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

Beykoz’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın vatandaşlar tarafından güçlükle söndürülebildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan-Mecidiyeköy hattında yolcu taşıyan 622 sefer numaralı İETT otobüsünün motoru, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde yoluculuk yapan vatandaşlar ise yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yolcular aynı yönde ilerleyen başka bir otobüste binerek yollarına devam etti.