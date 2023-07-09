Beykoz'da Ihlamur Festivali coşkuyla başladı

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin zengin doğa mirasını ve şifa deposu ıhlamurunu tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalle, ilçenin unutulmaya yüz tutan Ihlamur Festivali geleneği yeniden canlanıyor.

Her yaz 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında dallarda çiçek açan ıhlamur bitkisi ilçe sakinleri tarafından toplanarak kış için kurutuluyor. Beykoz Belediyesi tarafından da ilçenin zengin doğa mirasını ve şifa deposu ıhlamurunu tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalle, ilçenin unutulmaya yüz tutan Ihlamur Festivali geleneği yeniden canlandırıldı.

Festival çerçevesinde, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Davut Güloğlu ilçe sakinleriyle buluştu. Sanatçı, hareketli ve hafif tempolu şarkılarından oluşan konseriyle hayranlarına keyif dolu müzik ziyafeti sundu.

Konserden çok memnun kaldığını söyleyen Emirhan Okutan, "Konser bence yararlı oldu. İnsanların bu tarz şeylere ihtiyacı var. Böyle şeyler bizi mutlu ediyor. İnşallah daha çok olur" dedi.