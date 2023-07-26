Beykoz'da iki farklı yerde orman yangını

Beykoz’da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile Anadolu Feneri’ndeki yangın kontrol altına alınırken, Poyrazköy’deki yangına müdahale sürüyor.

Beykoz’da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgelerinde olmak üzere iki farklı noktada saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye tarafından havadan ve karadan müdahale edildi. Anadolu Feneri’nde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Poyrazköy’de çıkan yangına ise müdahale devam ediyor.