Beykoz'da kahve kurşunlanmıştı, nedeni ortaya çıktı

Beykoz’da geçtiğimiz pazartesi günü kahvehanede silahlı çatışma yaşanmış ve 4 kişi yaralanmıştı. Kavganın avukat ile müşteki arasında dava kaybetme meseleyi yüzünden çıktığı öğrenildi. Müştekinin 1 milyon TL istemesi üzerine avukatın arkadaşları ile kahvehaneyi bastığı olayda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Beykoz ilçesi Örnektepe Mahallesi’nde bir kahvehanede silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Olayda yaralanan M.Y.(37), M.Y.(28), F.E. ve E.G. hastaneye kaldırıldı. Şahıslar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayın Z.A., Z.A., A.D., M.G. ve O.A. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek, ekipler şüpheliler geçtiğimiz perşembe günü yakaladı. Yaralı şahıslar tarafında olaya karıştığı tespit edilen H.Y. ve Ö.U. isimli şahıslar da aynı gün yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi. Taburcu olan şahıslar da yakalanarak emniyet birimlerine intikali sağlandı.

Şüphelilerden biri avukat

Yapılan sorgulamada çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerden A.D.’nin avukat olduğu, 10 ayrı suçtan toplam 1 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasından ve 17 bin 250 TL para cezasından aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Araştırmalarda Avukat A.D. ile kahveci M.Y. (37) arasında geçmişte kaybedilen bir davadan dolayı husumet oluştuğu, M.Y.’nin davayı kaybetmesinde sorumlusu olarak A.D.’yi gösterdiği ve zararı karşılaması için 1 milyon lira istediği, aralarındaki husumetin alacak verecek meselesine dönüştüğü, A.D.’nin bunu kabul etmemesi üzerine silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Yakalanan şahıslar, “işyeri baskını”, “kasten yaralama”, “6136 SKM” ve “suç delillerini karartmak” suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edildi. M.Y. (28), E.G., F.E. isimli şahıslar serbest bırakılırken, H.Y., M.Y. (37), Ö.U. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. A.D., O.A., Z.A., Z.A. ve M.G. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.