Beykoz'da kontrolden çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

Beykoz’da yolun ıslak olması sebebiyle bir araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardında da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 03.15 sıralarında Beykoz Çengelköy, Bosna Bulvarı’nda yaşandı. İddiaya göre yolda normal hızla ilerleyen Onur Ç. yönetimindeki Honda marka 34 ZK 5202 plakalı araç, yoldaki su birikintisinden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından da aydınlatma direğine ve ağaca çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle aracın hava yastıkları açıldı ve araçta hasar meydana geldi. Aracı kullanan Onur Ç. kazada hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından ambulans ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.