Beykoz'da narkotik köpeği 'zula'yı affetmedi: 236 gram marihuana ve 64 bin TL ele geçirildi

Beykoz’da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda durdurulan şüpheli bir aracın gizli bölmelerinden satışa hazır halde 236 gram marihuana ve 64 bin TL ele geçirilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik saha çalışmaları yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, asayiş ekiplerince Beykoz Kavacık Mahallesi’nde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından, 5 Mayıs saat 22.30 sıralarında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçtan gelen yoğun narkotik kokusu üzerine harekete geçen ekipler, sürücü S.A. (26) isimli şahsı etkisiz hale getirerek muhafaza altına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aracın detaylı aranması için bölgeye narkotik dedektör köpeği sevk edildi. Hassas burunlu dedektör köpeğinin aracın belirli bir noktasına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, özel olarak hazırlanmış bir "zula" düzeneği tespit edildi. Gizli bölmede yapılan aramalarda; 30 ayrı poşet içerisinde satışa hazır halde toplam 236,4 gram marihuana ve 49 bin TL ele geçirildi.

Operasyonun ardından araç yediemin otoparkına çekilirken, gözaltına alınan S.A. (26) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Mayıs 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.