Beykoz'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Beykoz'da yapılacak '5. Uluslararası MarmaRun Koşusu' nedeniyle ilçede 8 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Beykoz'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak
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Beykoz’da yapılacak ’5. Uluslararası MarmaRun Koşusu’ nedeniyle ilçede 8 Ekim 2023 Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından düzenlenen yarışta bu yıl yine Boğaz’da mezunların ve sporseverlerin buluşması yaşanacak.

Yollar 07.00-10.00 saatleri arası kapalı

Tarihi Küçüksu Kasrı’ dan başlayacak yarış, sahil boyunca koşularak, katılımcıların Çubuklu İskelesi’nden dönmesiyle sona erecek.

Yarış güzergâhında kalan yollar; Küçüksu Cad, Kandilli Göksu Cad, Körfez Cad, Barış Manço Cad, Halide Edip Adıvar Cad, Piri Reis Caddesi, 07.00-10.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Sürücüler yolların kapalı olduğu saatlerde alternatif yollara yönlendirilecek.