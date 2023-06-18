Beykoz'da Polonezköy Kiraz Festivali kapılarını açtı

Tarihi Türk-Polonya dostluğunun en önemli simgesi Polonezköy, halk dansları gösterileri ve fotoğraf sergisinin yer aldığı geleneksel Polonezköy Kiraz Festival ile şenlendi. Köye özgü kiraz ikramının yapıldığı festivalde pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş sevilen şarkılarını söyledi.

Beykoz Belediyesi tarafından Türkiye-Polonya dostluğuna katkıda bulunmak, 181 yıllık maziye sahip köyü ve kirazını tanıtmak amacıyla düzenlenen “Polonezköy Kiraz Festivali”nde geleneksel halk dansları gösterileriyle dostluk vurgusu yapıldı. Polonezköy’ün yeşil doğasında gerçekleşen festivalin açılışı, köyün tarihinin sergilendiği fotoğraf sergisiyle yapıldı. Polonezköy Amfitiyatro’da yer alan sergi ziyaretçileri arşivlerden özel karelerle geçmişte yolculuğa çıkarırken, sergide köyün kuruluşunda rol oynayan tarihi şahsiyetler, sosyal ve ekonomik yaşantı, önemli gün, anı ve olaylar ziyaretçilerle paylaşıldı. Festivalde vatandaşlara kiraz ikram edildi.

Festivale Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde sevilen pop müzik sanatçısı İlyas Yalçıntaş konser verdi. Polonezköy Otopark Alanı’nda ilçe sakinleriyle buluşan sanatçı, tarihi dostluk anısına şarkılarını söyledi.

2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu şampiyonu olan Beykoz Belediyespor oyuncuları ve teknik ekibi de festivale katılım gösterdi. Şampiyon takımın oyuncuları ve teknik ekibi alkışlar eşliğinde sahneye çıkarken, şampiyonluk kupasını Başkan Murat Aydın ile beraber sahnede kaldırdılar.

“180 yıl önce Polonya ile Türkiye arasında, İstanbul arasında bir köprü kurulmuş”

Başkan Murat Aydın, “180 yıl önce Polonya ile Türkiye arasında, İstanbul arasında bir köprü kurulmuş. Polonezköy o köprünün en önemli ayağı. 180 yıldır o gönül köprüsü gönülleri birbirine bağlamaya devam ediyor. Bu bağlantı aslında barışa olan katkıdır, mutluluğa olan katkıdır. Geleceğin daha güzel olmasına katkıdır, aynı zamanda zenginliğe olan katkıdır. Biz bu sürecin devam etmesiyle ilgili olarak Beykoz Belediyesi, Polonezköy Muhtarlığımız, mesai arkadaşlarımız ve Polonya İstanbul Başkonsolosluğu olarak bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Polonezköy hikayesi bir acıyla beraber başlamış. O zaman Lehistan-Rusya savaşı olmuş ve o süreçte buraya gelen Osmanlı’nın kucak açtığı Polonyalı hemşehrilerimiz kardeşlerimiz olmuş. Biz şimdi onların torunlarıyla beraber bu etkinlikleri yapıyoruz” dedi.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, “Polonezköy Kiraz Festivali, Polonya ve Türkiye dostluğunun simgesi haline gelmiştir. Polonezköy 200 yıldır iki farklı kültürün birlikte yaşayabildiğinin göstergesidir. Polonezköy Kiraz Festivali ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiren bir etkinlik olarak önemlidir” diye konuştu.