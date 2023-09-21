Beykoz'da rengarenk Cam Festivali başlıyor

Beykoz’un iki yüzyılı aşan zengin camcılık mirasının ustalar tarafından sergileneceği “Cam Sokağı” ile cam gösterileri ve ünlü sanatçıların konserlerinin yer aldığı “2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali” yarın başlıyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin Osmanlı’dan kalan köklü camcılık geleneğine dikkat çekmek ve cam sanatını geleceğe aktarmak amacıyla bu yıl 2.’si düzenlenen 2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali, ziyaretçilere camın asırlardan bugüne yansıyan ışıltılı ve büyülü dünyasının kapılarını aralayacak. İlçedeki camcılık geleneğinin yaşatılması ve yeni sanatçıların teşvik edilmesini hedefleyen festival, cam sanatını dünyaya açacak. Beykoz’da 10 gün boyunca müzik şöleni de yaşatacak festival çerçevesinde ilçe sahilinde ustaların ateş başında sıcak cam çalışmaları ve ürünlerini sergiledikleri 31 dükkanın yer aldığı “Cam Sokağı” açılacak. Ustaların özenle ürettiği cam objeler, boncuk ve her türlü hediyelik eşyanın satışı da alanda yapılacak. Beykoz’un camcılık mirasının görücüye çıktığı stantlarda ilçenin simgesi ceşm-i bülbül ürünlerin yanı sıra modern ve özgün tasarımlar da yer alacak. Akademiler, cam sanatçıları ve öğrencilerden yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde ziyaretçiler, cam sanatını deneyimleme ve yakından tanıma fırsatı bulacak.

İkilem, Semicenk ve Sakiler festivalde

2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali’nin açılışı, özgün tarzıyla müzik dünyasında önemli bir çıkış yakalayan İkilem Grubu’nun konseriyle yapılacak. Sahilde sahne alacak grup, birbirinden güzel şarkılarıyla açılışa renk katacak. Pop müzik listelerinde zirvede yer alan Semicenk ve Sakiler Grubu da festivalde sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak. Festivalde ayrıca Aslı Hünel, Cam Sahnenin Sakinleri, Züleyha, Glassduo Grubu ve Sedat Anar da hayranlarıyla buluşacak.

“Aşıklar Gecesi”nde halk müziği şöleni

Türk halk müziği sanatçısı Ömer Çelik’in konser vereceği “Aşıklar Gecesi”nde ise, saz ve sözün ustaları sahne alacak. Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Aşık Temel Turabi, Aşık Taner Öztürkoğlu ve Aşık Yağız Ozan, şiir ve türküler söyleyecek. 1 Ekim’e kadar sürecek olan festivalde düzenlenecek “Mevlid Kandili Özel Programı”nda ise “Dursun Ali Erzincanlı Şiir Konseri” ve Hayati İnançer söyleşisi yer alacak.