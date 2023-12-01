Beykoz'da sağlık otobüsü ile vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapılıyor

Beykoz Belediyesi, Beykoz meydanında sağlık tarama otobüsü ile Beykozlu vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi.

Beykoz Belediyesi, Beykoz meydanında sağlık tarama aracı ile Beykozlu vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirdi. Meydanda bulunan otobüse gelen vatandaşların tansiyon ölçümü, göz bozukluğu, göz tansiyonu, prostat taraması ve şeker kontrolleri gibi kontrolleri yapıldı. Vatandaşlar sağlık taramasına yoğun ilgi gösterdi. Sağlık otobüsünün Beykoz’da farklı noktalara giderek vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

"İşe giderken görmek çok güzel oldu"

İşe giderken sağlık otobüsünde muayene olan vatandaş Yeliz Özdemir, “Ben buraya göz tansiyonumu ve şekerimi ölçtürmeye geldim. Daha önceden göz tansiyonu problemim vardı. Sabah işe giderken böyle bir şey görmek çok güzel oldu. Herkesin ulaşımı açısından çok güzel düşünülmüş. Yaşı ileri olan kişiler için çok güzel hizmet. Hiç sıra beklemeden her şeyimi hallettim” dedi.