Beykoz'da sinema koltukları Gazze'de katledilen çocuklar için ayrıldı

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” projesi kapsamında, Beykoz’da Tay filminin gösterimi yapıldı. Gazze’de katledilen çocukların isimlerinin koltuklarda yazılı olduğu salona, film gösterimi için dışarıdan seyirci alınmadı.

İstanbul’un AK Partili İlçe Belediyeleri tarafından, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım – 30 Aralık 2023 tarihlerinde 11 farklı türde onlarca etkinlik düzenleniyor. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla düzenlenen sempozyum, paneller, konferanslar, söyleşiler, şiir dinletileri, sergiler, Kur’an-ı Kerim tilavetleri, tiyatro gösterimleri, konserler ve yarışmalar gibi etkinliklerin ilki bugün kültür merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan “Tay” adlı çizgi film gösterimi ile başladı. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” kapsamında Beykoz’da bulunan Soğuksu Yücel Çelikbilek Kültür Merkezi’nde de film gösterimi gerçekleştirildi. Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım 2023 Pazartesi günü yapılan gösterimin yapıldığı salonun koltuklarına, Gazze’de katledilen çocukların isimleri yazıldı. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” kapsamında düzenlenen etkinlikler ile, yaşanan soykırımın anlatılması ve tarih boyunca insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık geliştirmesi hedefleniyor.

“İnsanlığın onur sınavı Gazze”

Beykoz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Basri Akdemir, "Filistin toprakları yıllardır Siyonist işgal devletinin zulmüne tanıklık ediyor. Özellikle son bir buçuk aydır bir eşkıya ordusunun dünyanın vereceği tepkiyi hiç umursamadan pervasızca katliamlar yapması, sivilleri özellikle çocukları canice katletmesi her insanın canını acıtıyor. Bütün kültür merkezlerimizde ‘İnsanlığın Onur Sınavı Gazze’ başlığı altında bir buçuk ay sürecek etkinlikler planladık” dedi.