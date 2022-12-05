Beykoz'da TFF binasına saldıran sanıklar hakim karşısına çıktı

Beykoz’da Türkiye Futbol Federasyonu binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 19 müştekiyi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan biri tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmaya eski milli futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da katıldı. Mahkemede gülen tutuklu sanık savunmasında, “Tamamen talihsizlik oldu“ dedi.

1 Eylül’de TFF’nin Beykoz’daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 19 müştekiyi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan tutuklu 2 sanık hakim karşısına çıktı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cüneyd Uslu ve tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu katılırken, eski milli futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türkiye Futbol Federasyonu 2’nci Başkan Vekili Murat Aksu, Türkiye Futbol Federasyonu 1’inci Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık savunma yaparken güldü

Mahkeme başkanının ‘Mermi adamın kulağına kadar gitmiş’ sorusuna kahkaha atarak cevap veren tutuklu sanık Cüneyd Uslu, “Bulunduğum yer federasyona yakındır. Riva’da bulunan yüzen ev olarak tabir edilen bana ait olan evde oturmaya gittik. Oğuzhan’la beraber gittik. Alkol alıyordum. Müzik dinleyip keyif yapıyorduk. Alkolün etkisiyle havaya rast gele ateş ettim. Binayı görmem mümkün değil. Mesafe en az 150-200 metre. Tamamen talihsizlik oldu. Bir müddet sonra Oğuzhan’la başka yere geçtik. O gün toplantı olacağını nereden bileceğim. TFF binasına isabet ettiğini öğrenince olay yerine gittim. Orada ateş ettiğimi itiraf ettim. Beraatımı isterim” dedi. Sanık ifade verdiği esnada gülmeye başladı.

“Cüneyd bir hata yaptığını söyledi”

Sanık Oğuzhan Güneysu ise savunmasında, “Yüzen ev olarak tabir edilen yere gittik. Yiyecekler azalınca markete gittim. Ateş edildiği esnada yoktum. Döndüğümde Cüneyd bir hata yaptığını söyledi. Daha sonra eve geçtik. Elindeki silahı bana verdi. ’Sakla daha sonra alırım’ dedi. Evin arkasındaki domates bahçesinin içerisine attım. Polis eve geldi. Olay yerine gittik. Olay haber olunca Cüneyd olay yerine gitmiş. TFF binası gözüküyordu ancak önümüzde ağaçlar olduğu için neresine denk geldi bilmiyoruz. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum” dedi.

“Ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık”

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu, eski milli futbolcu Hamit Altıntop, “Daha önce verdiğim ifadem doğrudur. Kimseden tehdit almadım. Toplantıda pencerenin önünde duruyordum. Toplantı devam ederken birkaç el silah sesi duydum. Ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık. Sanıkları daha önce görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını isterim” dedi.

Diğer 18 müşteki de şikayetçi olduklarını belirtti. Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu’nun aralarında Hamit Altıntop’un da bulunduğu 19 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "mala zarar verme" suçlarından 291’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.