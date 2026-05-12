Beykoz Kundura'da skandal 'başörtüsü' iddiası: 'Kızlarımı başörtülü görünce işime son verdiler'

Beykoz’da dizi ve film platosu olarak kullanılan tarihi Beykoz Deri Fabrikası’nda görev yaptığı dönemde iş yeri hekimi olan Halil Şirin, ailesiyle katıldığı bir davetin ardından mobbinge maruz kaldığını ve kızlarının başörtülü olması gerekçesiyle haksız yere işten çıkarıldığını iddia etti.

Şirin’in iddialarına göre, lojman bölgesine taşındıktan kısa bir süre sonra düzenlenen yemekli bir davete kızlarıyla birlikte katıldı. Ertesi gün kurum yöneticisi, tarihi Beykoz Deri Fabrikası Genel Müdürü Serpil Yıldırım’ın Şirin’in kızlarının başörtülü olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Bu olayın ardından iddiaya göre Şirin, "Artık burada doktor istemiyoruz" denilerek işten çıkarıldı. Kurumda daha önce de dini değerlere yönelik benzer yaklaşımların sergilendiğini iddia eden Halil Şirin, bazı çalışanlara başörtüsü yerine bone zorunluluğu getirildiğini ve Ramazan ayında oruç tutan personele baskı yapıldığını öne sürdü. Kızlarının başörtülü olması gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini dile getiren Şirin; kararın ardından kurum yöneticilerine kişisel hak ve özgürlüklere saygı duyulması gerektiği yönünde tepki gösterdi.

"Kızlarımızın başörtülü olduklarını gördükten sonra ’Biz artık burada doktor istemiyoruz’ denilerek iş akdim sonlandırıldı"

Görev yaptığı dönemde Beykoz Kundura iş yeri hekimi olan Halil Şirin, yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"Tarihi Beykoz Kundura ve ARE Holding bünyesinde iş yeri hekimi olarak çalışırken, Genel Müdür Serpil Yıldırım’ın isteği üzerine yalıya yakın konumdaki lojman bölgesinde taşındık. Lojmana taşındıktan bir buçuk ay kadar sonra yemekli bir davete ailece, kızlarımızla birlikte katıldık. Ertesi gün Beykoz Kundura yöneticisi Serpil Yıldırım’ın ve Kültür Sanat Direktörü Buse Yıldırım’ın, kızlarımızın başörtülü olduklarını gördükleri ve bunu hazmedemedikleri; problem yaptıkları söylendi. İki gün sonra da ’Biz artık burada doktor istemiyoruz’ denilerek iş akdim sonlandırıldı."

"Ramazan ayında gücünün yettiği kimselere oruçlarını bozmaları için baskı yaptı"

Yıldırım’ın çalışanlara mobbing uyguladığı iddialarına yer veren Şirin, "Tabii ki Serpil Yıldırım’ın dine karşı kin ve nefret tutumu ilk değil. Burada başörtülü çalışan arkadaşlar maalesef başörtü yerine boneyle çalıştırılmak zorunda bırakılıyor, boneleriyle çalıştırılıyor. Bunun dışında Ramazan ayında gücünün yettiği kimselere, özellikle yakınındaki yönetici arkadaşlarımıza maalesef oruçlarını bozmaları için baskı yaptı. Hatta bir yönetici arkadaşımız Ramazan’da ısrarla gelip arka arkaya üç kere çikolata ikramı yaptığını, normalde hayatta böyle bir şey yapmadığını ve rahat bir şekilde oruç tutamadığını ifade etti" dedi.

"’Mescit nerede?’ diye soran arkadaşıma ’Orası mescit değil dua odası; mescidiniz yerin dibine batsın’ dedi"

Yıldırım’ın dine karşı tutumunun nefret odaklı olduğunu öne süren Şirin, "Odamda Serpil Yıldırım ve Buse Yıldırım ile birlikteyken bir arkadaşımız mescidin nerede olduğunu sordu, ’Mescit nerede?’ dedi. ’Orası mescit değil, dua odası; mescidiniz yerin dibine batsın’ dedi. Maalesef mescide beddua etmeye kadar dine karşı nefret ve tutum içerisinde. Biz bu toprağın çocuklarıyız. İslam bu toprağın ayrılmaz bir parçası; bizim parçamız, asli unsurumuz. İslam’a karşı, dinimize karşı bu kadar kin ve nefret içeren bir tutum ve yaklaşım bu toprağın çocukları hak etmiyor. Birazcık saygı bekliyoruz, çok şey değil" ifadelerine yer verdi.

"Yönetici öncesinde ’Kesinlikle kızlarını getirme, başörtülü olduklarını görürse problem yapar’ diye uyardı"

Son olarak aldığı tepkinin ardından Yıldırım’dan konuya ilişkin bir cevap alamadığını dile getiren Şirin, şunları söyledi:

"Beykoz Kundura yöneticisi bunu yönetici özellikle gelip bana söylemiştir, beyan etmiştir. Öncesinde de bizi uyarmıştı, ’Halil Hocam kesinlikle kızlarını getirme; bak Serpil Yıldırım başörtülü olduklarını görürse problem yapar’ diyerek açıkça uyarıda bulunmuştu maalesef. Lojmana taşındıktan bir buçuk ay sonra da ’Artık burada doktor istenmiyor’ diye apar topar maalesef iş akdine son verildi. Tabii ki kimse karşılıklı sonsuza kadar çalışacak diye bir şey yok ama bizim burada beklentimiz kişisel hak ve özgürlüklere karşı saygı. Bana ’Artık burada doktor istenmiyor’ dendiği söylendikten sonra Serpil Hanım’ın yüzüne bunu söyledim: ’Bunu maalesef kızlarımızın başörtü sebebiyle yaptınız. Bunu ben affetsem de Allah affetmeyecek’ diye kendisinin yüzüne söyledim. İçeri kaçtı, kendi odasına kaçtı."

Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin Beykoz Kundura tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski çalışanımız İş Yeri Hekimi Halil Şirin tarafından şirketimiz ve şirket yöneticilerimiz/şirket hissedarlarımız aleyhine gerçeğe aykırı, olumsuz ve karalamaya yönelik ifadeler içeren bir röportajın yayımlanması gündeme gelmiştir. Dr. Halil Şirin, ARY Holding A.Ş. bünyesinde 11.08.2025 tarihinde işyeri hekimi olarak göreve başlamış; iş akdi, işyeri hekimliği hizmetinin OSGB aracılığıyla karşılanacağı gerekçesiyle 11.03.2026 tarihinde feshedilmiştir. Söz konusu kişi, iş akdinin sona ermesinin ardından şirketimiz aleyhine haksız menfaat elde etmeye yönelik sistematik girişimlerde bulunmaktadır. Halil Şirin, CİMER başta olmak üzere çeşitli platformlar aracılığıyla Beykoz Kundura yerleşkesindeki hayvanlara ilişkin usulsüzlük iddiaları da dahil olmak üzere asılsız ve abartılı şikâyetlerde bulunmuş; şirketimizin ticari itibarını zedeleyici beyanlar yaymıştır. Bu eylemler nedeniyle Halil Şirin hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup dosya savcılığa intikal etmiştir."