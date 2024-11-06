Beykoz Su Altı Savunma Komutanlığı'nda meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu

İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim sırasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu.

Beykoz Riva’da bulunan Su Altı Savunma Komutanlığı’nda meydana gelen kazada Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Riva Beykoz/İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’nda eğitim esnasında 5 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen kaza sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz, derhal kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de paylaşımında, "İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığı’nda meydana gelen kaza sonucu şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Kahraman Mehmetçiğimizin ruhu şad, makamı ali olsun. Kederli ailemizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.