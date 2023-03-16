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- Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelerek ve kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girerek bariyerlere çarpıyor.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelerek ve kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girerek bariyerlere çarpıyor.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelerek ve kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girerek bariyerlere çarpıyor.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelerek ve kontrolden çıkan otomobil, tırın altına girerek bariyerlere çarpıyor.