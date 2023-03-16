Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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4d

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.