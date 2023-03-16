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- Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu’nda bir otomobil önce bir tıra ardından bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.