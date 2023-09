Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları'nın dördüncü günü de dopdolu geçti

TAKİP ET

Beylikdüzü’nde birbirinden renkli etkinliklerde vatandaşları bir araya getiren 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de dopdolu geçti. Sahaf Söyleşileri’nde Türkiye’nin 90’lı yılları konuşulurken, Çardak Altı Sohbetleri’nde eğitim konusu ele alındı. Söyleşilerin ardından sevilen grup Yüzyüzeyken Konuşuruz sahnede yerini alarak dinleyicisiyle buluştu.

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dördüncü gününde de alanında önde gelen isimleri İstanbullular ile buluşturdu. Sahaf Festivali kapsamında düzenlenen Sahaf Söyleşileri’nin konukları Cengiz Özdemir, Ozan Sağöz ve Doğan Gürpınar oldu. Söyleşide yazar Gürpınar’ın “Küstah ve Cüretkâr: Türkiye’nin Doksanlı Yılları” isimli kitabı üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Ardından Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen Çardak Altı Sohbetleri’nde “Cumhuriyetin 100.yılı Eğitim” konusu konuşuldu. Etkinlikler kapsamında ayrıca büyük ilgi gören Gece Mezatı’nın yanı sıra spor turnuvalarında da kıyasıya rekabet yaşandı.

Eğitim konusu masaya yatırıldı

Her gün farklı bir konunun ele alındığı Çardak Altı Sohbetleri bu kez, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Hassa Anne olarak bilinen Ece Kumkale ve Prof. Dr. Ayşe Yüksel’i konuk etti. Eğitimin en önemli sorununun niteliksizleşme ile beraber sınıfsallaşma olduğunu belirten Yıldız, “Aslında bizim cumhuriyetimiz bir eğitim cumhuriyetidir. İlk kuruluş dönemine baktığınızda Köy Enstitülerinden Millet Mekteplerine kadar eğitim yoluyla bir ülkenin inşası düşünülmüştür. Geldiğimiz noktada ne yazık ki yine eğitim yoluyla Cumhuriyetin yıkılma çabalarına tanıklık ediyoruz” şeklinde konuştu. Eğitimin her şeyin temelinde olduğunu belirten Ece Kumkale, “Bu konuyu konuşmak çok önemli. Her zaman umut olduğunu düşünüyorum. Umudumuzu kaybettiğimizde Atatürk’ün başardıklarına ve bize neler öğrettiğine dönmek gerekiyor” dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin yaptığı çalışmalara da değinen Yüksel ise “17 kız öğrencisiyle başladığımız yolculuğumuzda 105 bin kız öğrenciye burs verdik. Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet devrimi ve onun ilkeleri sonsuza kadar yaşasın diye ömrümüz yettiğince emek vermeye söz veriyoruz” ifadelerini kullandı. Söyleşinin ardından çiçek ve plaket takdimini Zehra Çalık gerçekleştirdi.

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un şarkıları Beylikdüzü’nde yankılandı

Keyifli geçen söyleşilerin ardından DJ Hakan Küfündür konser öncesi sahnede yerini aldı. Ardından günün erken saatlerinden itibaren konseri bekleyen coşkulu bir kalabalığı selamlayan Yüzyüzeyken Konuşuruz, sevilen şarkılarını seslendirdi. Oldukça yoğun bir ilginin olduğu konserde, şarkılara yüzlerce kişi aynı anda eşlik etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte gruba çiçek ve plaket takdim ederek teşekkürlerini sundu.