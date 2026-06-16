Beylikdüzü Belediye operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu

İmar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen projelere iskan verildiği iddiasıyla Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların kimlikleri ortaya çıktı. Listede belediye yöneticileri, mühendisler, mimarlar ve yapı denetim firmalarının ortakları yer aldı.

Beylikdüzü Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, belediye personelleri, yapı denetim firmalarının yetkilileri ve şirket çalışanlarından oluşan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce hazırlanan bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu ve buna rağmen ilgili yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (iskan) düzenlendiğinin tespit edildiği belirtildi. Tespitlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda operasyonda Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı T.D’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler ise şöyle:

"Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı T.D, Beylikdüzü Belediyesi Personel AŞ çalışanı A.Y, makine mühendisi A.K, mimar ve avukat A.S, şehir plancısı A.S.D, İmamoğlu İnşaat şantiye şefleri D.P ve E.A, mühendis E.K, harita mühendisi F.M, Lotus Şehircilik İnşaat Ltd. Şti. ortağı H.S, tasfiye halindeki USB Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti. ortağı H.B.Ç, mimarlar K.D, L.M, S.B, S.K (Ö.) ve MME Mimarlık Yapı Taahhüt İnşaat Ltd. Şti. ortağı M.M.E., inşaat mühendisi M.E, İstanbul MTM Yapı Denetim Firması ortağı M.T.Ş, Altıntaş Şehircilik Mimarlık Ltd. Şti. ortağı M.A, Atabey Yapı Denetim Firması ortağı S.Y, şehir plancısı S.K, mühendis Z.S.K, inşaat mühendisi Z.K, makine mühendisi E.G, Uska İnşaat Ltd. Şti. inşaat mühendisi E.A ve Beyazıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aktif tek ortağı M.C.Ö". Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.