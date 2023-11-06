Beylikdüzü Belediyesi, 5 günde tamamlanacak fonksiyonel park ile rekor kırmayı hedefliyor

Beylikdüzü Belediyesi rekora imza atmak için kolları sıvadı. Başkan Mehmet Murat Çalık, vatandaşlara vermiş olduğu fonksiyonel park sözünü ekibiyle beraber 5 gün içerisinde bitirerek Guiness rekorlar kitabına girmek için çalışmalara başladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapmış olduğu saha gezisi esnasında vatandaşlardan gelen park talebini geri çevirmedi. Ekibiyle beraber yeni bir rekora imza atmayı hedefleyen Başkan Mehmet Murat Çalık, 5 gün içerisinde parkı tamamlayarak Guiness rekorlar kitabına girmek için çalışmalara başladı.

Proje, Türkiye’de en hızlı yapılan fonksiyonel park özelliğini taşıması planlanırken, alanında bin 345 metrekare yürüyüş yolu , 279 metrekare basketbol sahası, 445 metrekare çocuk alanı olması planlandı. Belediye ekiplerinin dün gece itibariyle başladığı çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürü Çağrı Çebi alanda incelemelerde bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Çebi, "Biz geçen hafta sayın başkanımız Mehmet Murat Çalık’la saha gezisi yaptığımızda vatandaşlarla burada bir araya geldik. Vatandaşların talepleri doğrultusunda burada bu parkın hızlı bir şekilde yapımına karar verdi. Pazartesi günü gece yarısından itibaren çalışmalara başlayarak 5 dönüm parkı 5 gün içerisinde bitirmeyi planladı. Başkanımız, Cuma günü parkın açılışını yapmaya karar verince biz de hızlı bir şekilde çalışmalara başladık" dedi.

"Projeyi 5 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapacağız"

Büyük bir park alanı olacağına dikkat çeken Çağrı Çebi, "Bir ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sıradan bir park değil. Sadece çim atıp ağaç dikmiyoruz. Basketbol sahası fitness alanı çocuk oyun grubu kısacası bir parkın içerisinde bulunabilecek bütün fonksiyonları içerisinde barındıracak bir alan olacak. Normalde 2 ay içerisinde yapılabilecek bir projeyi biz 5 gün gibi kısa bir süre içerisinde yapacağız" diye konuştu.