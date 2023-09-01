Beylikdüzü'nde 'Çardak Altı Sohbetleri'

Beylikdüzü’nde 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları çerçevesinde düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri, ilk gününde birbirinden önemli isimleri ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği programda “Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye” konusu ele alındı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ten, Cumhuriyet’ten, bize kazandırdıklarından vazgeçmeden yol almaya devam edeceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Emin olun çok güzel günler yakındır” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen Sahaf Söyleşileri’nde yazar Adalet Çavdar kitapseverlerle buluştu. Ümit Nar moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide yapay zekanın kitap dünyasına etkisi ele alındı. Festivalin klasiği haline gelen Çardak Altı Sohbetleri ise ilk gününde yazar ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay ile Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya’yı ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üslendiği söyleşide “Cumhuriyet’in 100. Yılı Türkiye” konusu ela alındı.

“Biz bu badireleri de atlatacağız”

Atilla Dorsay, “Mustafa Kemal Atatürk, o inanılmaz macerasıyla 600 yıl sonra çökmüş bir imparatorluktan kalanlarla o yokluk, yoksunluk ve çaresizlik yılları içinde savaşı kazanıp bu milleti kurtarmıştır. Savaşın sonunda da çağdaş ve modern bir Türkiye Cumhuriyet’ini kurmuştur. Bu, halkın kaderiydi, son derece muazzam bir olay. Bundan dolayı çok mutlu olmalıyız Türk halkı olarak. Şimdi geldiğimiz nokta çok kötü. Bunu da açıkça söylemeliyiz. Böylesi bir kaderi olan; Orta Asya’dan gelip Osmanlı’yı kuran sonra tamamen işgal edilen halkın yepyeni bir millet ve devlet kurması öylesine muhteşem ki biz bu badireleri de atlatacağız. Tarih boyunca yaşadığımız o güzel günlerin yenisine kavuşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Beylikdüzü deyip de geçmeyin”

Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ise “Barışı ve sevgiyi inşa eden bir kent var. Beylikdüzü deyip de geçmeyin. 10 yıl önce bu kent, barış demiş, sevgi demiş, zorla illa belediye başkanı olmalısın dediğimiz bir Mehmet Murat getirmiş. O, çocuklarla birlikte top oynamasını da bilen ve kitabı sahaflarla birlikte sahiplenen biri. Ben buraya baktığımda umutsuzluğa yer olmadığını düşünüyorum. Atatürk’ün mirasını yaşatmak istiyorsak Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokrasiyi getirmek bizim görevimizdir” diye konuştu.

"Beylikdüzü’nde değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Söyleşinin ardından konuklara çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Soluksuz dinlediğimiz bir söyleşi oldu. Yıldırım Bey’in eğitimci kişiliğini de gördük. Burası 3 köyden oluşan bir ilçe. Biz 3 Köy 3 Meydan projesi kapsamında Gürpınar Meydanı’nda kent enstitüsü inşa ediyoruz. İnşallah kısa sürede tamamlayarak eğitime kazandıracağız” diye konuştu. Konuşmasında Beylikdüzü’nde Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Atatürk’ten, Cumhuriyet’ten, bize kazandırdıklarından vazgeçmeden yol almaya devam edeceğiz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Emin olun çok güzel günler yakındır” şeklinde konuştu.

Onur Akın sahne aldı

Söyleşinin ardından, Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nı dolduran kalabalık DJ Hakan Küfündür eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Saatler 21:00’i gösterdiğinde ise özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın sahne aldı. Sevilen şarkılarını Beylikdüzü halkı için seslendiren Akın, alandakilerden büyük alkış aldı. Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte unutulmaz bir gece yaşatan Akın’a konser sonunda çiçek ve plaket takdim etti.

Sporseverlere özel aktivite alanı

Festival alanında sporseverler için de çeşitli aktivite alanları oluşturuldu. Okçuluk, voleybol, basketbol, tırmanma duvarı, trambolin, paten, kaykay, masa tenisi, zıplama deneme alanı, zumba, boks, cimnastik, masa futbolu, badminton ve bisiklet alanlarının yer aldığı spor aktivite alanlarında ödüllü turnuvalar da düzenlendi. Açılışta gençlerle bir araya gelen Başkan Çalık, hava atışı yaparak turnuvaları başlattı.