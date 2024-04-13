Beylikdüzü'nde 'trafik magandaları' yarıştı

Beylikdüzü Gürpınar Sahil'de, 2 trafik magandasının vatandaşlara aldırmadan yarışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beylikdüzü'nde 'trafik magandaları' yarıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Beylikdüzü Gürpınar Sahil’de, 2 trafik magandasının vatandaşlara aldırmadan yarışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar Sahil’de yaşandı. Havaların ısınmasıyla sahilde eğlenmeye çıkan vatandaşların arasında 2 trafik magandası araçlarıyla yarıştı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların aynı anda kalkış yaparken gürültülü egzozlarından dumanların çıktığı görüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb