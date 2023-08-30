Beylikdüzü'nde 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

Beylikdüzü’nde bu yıl 10.’su düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde Zafer Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş sonrası vatandaşlar sanatçı Buray konseri ile doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümünde kortej yürüyüşüyle başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla Beylik Pazarı Alanı’ndan saat 19.00’da başlayan yürüyüşte vatandaşlar caddeyi doldurarak meşaleler yaktı. Bando takımı, akrobasi takımı ve birçok grubun katılımına sahne olan kortej Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda sona erdi. Coşkulu anlara sahne olan kortejin ardından saat 21.00’da ise sanatçı Buray konseri gerçekleşti. En güzel şarkılarını Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşlar için söyleyen Buray’a Başkan Çalık tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Biz, Barış ve Sevgi Buluşmalarını 30 Ağustos günü başlatıyoruz. Zafer Bayramı’nın olduğu gün. Bu yıl da 101.’sini kutlayacağız. Beylikdüzü’nde 30 Ağustoslar çok coşku ile enerjisi çok yüksek bir şekilde kutlanıyor. Tabi bizim için bu vatanın bağımsızlığı asla vazgeçmeyeceğimiz şeylerdir. Özgürlüklerimizden asla vazgeçmeyiz. Atatürk’ten asla vazgeçmeyiz. Bu ülkenin kurucu değerlerinden asla vazgeçmeyiz. Biz yaklaşık 10 yıldır Barış ve Sevgi Buluşmaları yapıyoruz. Barışın ve sevgi ikliminin hakim olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Birçok sanatçıyı burada ağırlayacağız. Birçok bilim insanını çardak altı sohbetlerinde bir araya getireceğiz. Sahaflar çarşımız var. 30 Ağustos haftasını dolu dolu getireceğiz. Sivas Kongresi’ni de kapsayan bir diliminde bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bu kortejle Barış ve Sevgi Buluşmalarına başlıyoruz. Bugün de çok güzel bir konser ile cumhuriyetimizin 100. yılına, 30 Ağustos’un da 101. yılına yakışır bir etkinlikle buluşacağız. Asıl teşekkür etmek istediğim kişiler Beylikdüzü’nde yaşayan, Beylikdüzü’nün güzel büyük ailesidir” dedi.