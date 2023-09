Beylikdüzü'nde 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi

TAKİP ET

Beylikdüzü’nde birbirinden renkli etkinliklerde vatandaşları bir araya getiren 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları, Melek Mosso konseri ile sona erdi.

10. Barış ve Sevgi Buluşmaları, alanında önde gelen isimleri İstanbullular ile buluşturdu. Beş gün boyunca renkli görüntülere sahne olan festivalin son gününde; Beylikdüzü sahaf festivali kapsamında Ümit nar moderatörlüğünde Merve Yakut ile "Edebiyat ve Sinema” söyleşisi gerçekleşti. Festival boyunca büyük ilgi gören moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstlendiği Çardak Altı Sohbetleri’nin son gününde ise yazar İpek Özbey, Prof.Dr. Hasan Akbulut ve komedyen Cem Eroğlu’nun katılımıyla “Cumhuriyetin 100.Yılı Medya” konulu bir sohbet yapıldı. Festival boyunca kıyasıya geçen streetball ve masa tenisi turnuvalarının finali de yapıldı.

Festival hakkında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Coşkuyla bir kere barış ve sevgi buluşmalarını kutladık. 100. yılına yakışır bir barış ve sevgi buluşmaları oldu. Sporcu etkinliklerde gençlerle bir araya geldik , söyleşilerimiz oldu. Çardak altı sohbetlerinde çok kıymetli fikir insanlarını burada ağırladık. Yine Beylikdüzü sahnemizde çok kıymetli sanatçılarla coştuk. Beylikdüzü’nde barış sevgileri her zaman gerçekten çok üst düzeyde bir ilgiyle alakayla karşılanıyor. Ama bu yıl ayrı bir havası da vardı. Çünkü hem cumhuriyetimizin yüzüncü yılında onuncusunu kutluyoruz. Bizim için çok önemli. On yıl pandemi dönemleri de dahil hiç aksatmadan yaptığımız etkinliklerimizin başında geliyor. Çünkü istiyorum ki bu etkinliğimiz Beylikdüzü’nün artık klasikleri haline geldi" diye konuştu.

“Barışın sevgi tohumlarını Beylikdüzü’nde ekmeye devam ediyoruz"

Sevginin tohumlarını Beylikdüzü’nde ekmeye devam ediyoruz diyen Çalık, "Barış ve Sevgi Festivali’mizden de asla vazgeçmesinler. Artık onların bir parçası haline dönüş istiyorum. Ben tabii bir yönetici olarak kendi yaşayan insanlar mutlu oldukça hem de daha huzurla işimi yapmış olmanın verdiği mutlulukla mutlu oluyorum. Hele gençler bizim için vazgeçilmezimiz, gençlere yatırım yapmaktan asla geri durmayacağız. Çok güzel festival havasında festivallerin imtinayla yapıldığı, festivallerin ama yapılmasın dendiği bir ortamda bir barışın sevgi tohumlarını Beylikdüzü’nde ekmeye devam ediyoruz. Beylikdüzü asla vazgeçmeyecektir. Barıştan, ne sevgiden, ne de festivalinden buluşmasından. Ama cumhuriyeti bizi biz yapan değerleri de asla unutmayacak. Biz 30 Ağustos’la birlikte bir değerler kutusu veriyoruz evlatlarımıza, çocuklarımıza. Onun içerisinde barış var, sevgi var, doğa hakkı var, hayvan hakları var. Atatürkümüz var, Cumhuriyetimiz var, Cumhuriyetimizin olmazsa olmazları var, otuz Ağustos var, dört Eylül var, her şey içerisinde. Dolayısıyla bu yıl da böyle sorumsuz bir şekilde festivalleri bitirmek üzereyiz. Bu festivalde görev yapan benle birlikte bu mücadelenin içerisinde olan bütün çalışma arkadaşlarıma bir kere yürekten teşekkür etmek istiyorum bundan sonra barış ve sevgi buluşmaları her geçen gün biraz daha üzerine katarak daha iyisini yapmaya devam edecek. Beylikdüzü’nde her şey aslında çok güzel olmaya devam ediyor” dedi.