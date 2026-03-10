Beylikdüzü'nde 143 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda 143 kilo 200 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan 19 kilo kimyasal madde geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçende nefes kesen bir operasyona imza attı. Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Beylikdüzü’nde 1 adrese ve araca bu sabah operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve arabada yapılan aramalarda 126 kilo sıvı metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 19 kilo kimyasal madde, 17 kilo 200 gram kristal metamfetamin, bir hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 TL para ve çok sayıda kurutma kağıdı ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Söz konusu kişinin, "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.