Beylikdüzü'nde ambalaj üretimi yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü

Beylikdüzü’nde ambalaj üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinden yükselen dumanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambalaj ve baskı üretimi yapan 4 katlı iş yerinin 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki çalışanlar binadan dışarı çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, binadan dumanların yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.