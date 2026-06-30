Beylikdüzü'nde aracı durdurup saldıran sürücüye 180 bin lira ceza: Ehliyetine el konuldu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde trafikte başka bir aracı ısrarla takip ederek, saldıran sürücü yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası uygulanırken, aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "araca saldırı" görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde araç sürücüsünün İ.S. olduğu tespit edildi. Olayın Beylikdüzü ilçesinde meydana geldiği belirlenirken, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Öte yandan sürücü İ.S. hakkında adli işlem yapılması amacıyla Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.