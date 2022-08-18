Beylikdüzü'nde balık tutmaya gitti, kayaklıklarda mahsur kaldı

Beylikdüzü’nde balık tutarken kayalıkların arasında ayağını burkan adam mahsur kalınca kurtarmak için polis, itfaiye ve ambulans ekipleri seferber oldu.

Olay, Gürpınar Sahil’de saat 08.00 sıralarında yaşandı. Balık tutmak için sahilde kayalıkların arasına giren iki arkadaştan birisi ayağını burktu. Kayalık bölgede yürüyerek çıkamayan adam için arkadaşı itfaiye ve ambulansa haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Zor anlar yaşayan vatandaşı ekipler yürümesine destek olarak çıkardı. Adam daha sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.