Beylikdüzü'nde Balıkçı Kenan 3 tır hamsiyi ücretsiz dağıttı

Beylikdüzü’de Balıkçı Kenan olarak bilinen Kenan Balcı, Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlara 3 tır ücretsiz hamsi dağıttı. "Ramazan Bereketini Verdi" diyen Kenan Balcı, gelen vatandaşlara 2’şer kilo hamsi dağıtırken işletmenin önünde kuyruk olduğu görüldü.

Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısında Ramazan ayı dolayısı ile vatandaşlara 3 tır hamsi dağıttı. "Ramazan bereketini verdi" diyen Balcı, Balıkçılar çarşısında bulunan işletmeye gelen her vatandaşa 2 kilo hamsi ikram etti. Öğle saatlerinde başlayan dağıtım öncesi Balıkçılar Çarşısının önünde kuyruk olduğu görüldü.

"Allah razı olsun"

Çevre sakini Yüksel Polat isimli bir vatandaş, "Allah kabul etsin dağıtandan. Allah razı olsun. Devamlı buradan alıyoruz" dedi.

"Her sene bunu yaşıyoruz, Allah razı olsun"

Balıkçı Kenan Balcı’nın her sene yardımlar yaptığını ifade eden Kadir Sinik ise, "Her sene bunu yaşıyoruz zaten. Allah razı olsun. Geçen sene de dağıttı. Bu sene de dağıtıyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

"Tırlar bitene kadar devam edeceğiz"

3 tır hamsi bitene kadar vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını ifade eden Balıkçı Kenan Balcı, "Halkımızın Ramazanı’nı kutluyorum. Halkımıza güzel günler diliyorum. Ramazan bereketini verdi. 3 tır hamsi var. Birinci tır bitti. Halkımızı bekliyoruz. Balığın anavatanı Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’ndayız. Gelmesi çok kolay. Her gelene 2 kilo bedava. Halkımıza ikramımız. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim. Değerli abilerim, ablalarım Ramazanınız mübarek olsun. Herkesi bekliyorum. Tırlar bitene kadar devam edeceğiz. Yarın da güzel gün yaşarsak, balık bolluğu devam ederse yarın da devam edeceğiz. Bugün 3 tır garanti. Her gelene 2 kilo ikramımız" şeklinde konuştu.