Beylikdüzü'nde bıçaklı kavga anları kamerada

Beylikdüzü’nde telefon dükkanı çalışanı ile yabancı uyruklu bir kişi arasında kavga çıktı. Olayda telefon dükkanı çalışanı bıçakla yaralandı. Polis yabancı uyruklu şahsı gözaltına alırken kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bıçakla yaralanan telefoncunun yerde yatan şahsı tekmeledikten sonra taksi ile hastaneye gitmesi de dikkat çekti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre telefon satışı yapan bir dükkanda çalışan şahıs ile yabancı uyruklu bir kişi arasında alacak - verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yabancı uyruklu şahıs, tartıştığı telefoncunun parmağını bıçakla kesti. Olay yerine gelen telefoncunun yakınları ise şahıslara saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken parmağı kesilen kişi ise taksiye binerek hastaneye gitti

Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor. Yaşanan bıçaklı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavga anları kamerada

Yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin yaralı halde yerde yatması, parmağı kesilen şahsın ise yerde yatan kişiye saldırıp teklemesi ve sonrasında taksiye binerek hastaneye gitmesi görülüyor.