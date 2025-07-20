Beylikdüzü'nde bir AVM'de iki esnaf arasında çıkan kavga güvenlik kamerasında

Beylikdüzü’nde bulunan bir AVM’de, esnaf olduğu öğrenilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tarafların birbirine saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beylikdüzü ilçesi Barış Mahallesi Adakent Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de yaşandı. İddiaya göre, AVM’de esnaf olan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma saniyeler içerisinde kavgaya dönerken, tarafların birbirine saldırdığı o anlar AVM’nin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın yürürken denk gelip birbirine hamle yaptığı ve kavgaya tutuştukları anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle ayrılan şahısların birbirinden şikayetçi oldukları da öğrenildi.