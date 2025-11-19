Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, boş kulübe alev alev yandı. Yangın nedeniyle oluşan siyah duman çevre ilçelerden görüldü. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geniş bir arsa üzerinde bulunan boş kulübede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm kulübeyi sararken çıkan dumanlar çevre ilçelerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin itfaiyenin yapacağı incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.