Beylikdüzü'nde bu yıl sekizincisini düzenlenen 'Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri' yoğun ilgi ile başladı

Beylikdüzü’nde bu yıl sekizincisi düzenlenen "Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri", dün akşam vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Etkinlikte Şef Doç. Batuhan Uzgören yönetimindeki İSP Oda Orkestrası ve Sanatçı Eylül Elif Arslan performans sergiledi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisini düzenlenen "Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri" dün akşam Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1.Etap’ta bulunan 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla başlayan etkinlikte Şef Doç. Batuhan Uzgören yönetimindeki İSP Oda Orkestrası ve Sanatçı Mezzosoprano Eylül Elif Arslan klasik müzik performansı sergiledi. Gösteri öncesi Başkan Çalık, sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti. Programa vatandaşların ilgisi yoğun olurken etkinliklerin 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde de devam edeceği belirtildi.

"Beylikdüzü’nün enerjisini de bu etkinlikler yükseltiyor"

Etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Aslında bunlar Beylikdüzü’nün klasikleri. Bu yıl sekizincisini düzenledik. 3 gün boyunca devam edecek. İlk gün olmasına rağmen ilgi gayet iyiydi. Klasik müziğin açık alanlarda olması, notların insanlarla buluşmasını çok önemsiyoruz. Beylikdüzü’nün enerjisini de bu etkinlikler yükseltiyor. Her daim ’Beylikdüzü Klasik’ artık Beylikdüzü’nün gerçekten bir klasiği haline dönüşsün ve her yıl tekrarlansın istiyoruz. Beylikdüzü bu kazanımından da asla geri adım atmayacak. Vatandaşlarımız gerçekten klasik müziğin iyileştirici yönünü çok aktif bir şekilde gerçekten kullanıyorlar. Biz pandemi döneminde dahi sosyal mesafe koşullarına uygun bir şekilde Beylikdüzü Klasik’i komşularımızla buluşturduk" dedi.

"Sanat olmadan, müzik olmadan kent yaşamının monotonlaşacağını düşünüyoruz"

Müzik olmadan kent yaşamanın monotonlaşacağını düşündüğünü dile getiren Çalık, "Ben müziğin insanlarda iyileştirici bir yönü olduğunu düşünen bir siyasetçiyim. Sanat olmadan, müzik olmadan aslında o kent yaşamının monotonlaşacağını düşünüyoruz. 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde 360 derece seyir imkanı veren ve Yaşam Vadisi’nin en güzel alanlarından bir tanesinde ’Beylikdüzü Klasik’in ilk gününü geçirdik. Sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Ama tabi sanat ve sanatçı ancak izleyici ve seyirci kitlesi olunca enerjilerini karşı tarafa aktarabiliyorlar. Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımıza da teşekkür ediyorum. Her daim bizim yaptığımız etkinliğin yanında olmaya gayret gösteriyorlar. Bugün de burada nitelikli bir dinleyici kitlesi vardı. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bugün bu notalar Beylikdüzü kentinin enerjisini biraz daha yukarı taşımıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.