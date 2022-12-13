Beylikdüzü'nde çöp poşetinde bulunan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı halde boş bir binanın girişine bırakılan yeni doğmuş erkek bebek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede kuvözde görüntülenen bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde sabah saatlerinde boş bir binanın girişine çöp poşetine sarılı halde bina görevlisi tarafından yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu. Bulunan bebek, olay yerine gönderilen ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bebek burada tedavi altına alınırken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.