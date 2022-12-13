Beylikdüzü'nde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu

Olay, sabah saatlerinde Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş bir binanın girişine çöp poşetine sarılı bir şekilde yeni doğmuş erkek bebek konuldu. Apartmana sabah 08.00 sıralarında gelen görevli bir ses duydu. Poşetin içini açan görevli büyük şaşkınlık yaşayarak, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

“Bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm”

Konu ile ilgili konuşan bina görevlisi Mehmet Nezir Tanış, “Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Çok kötü hissettim” dedi.