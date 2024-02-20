Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza yağdı

Beylikdüzü'nde aracıyla drift yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Gözaltına alınana sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beylikdüzü’nde aracıyla drift yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Gözaltına alınana sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

Olay, Beylikdüzü Marinada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MRC 58 ve 34 VUS 99 plakalı arabalarıyla drift yapan ve o anları çeken bir vatandaşın sosyal medyada paylaşması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, sürücü Gökhan K. ve Özkan A.’yı gözaltına alındı. Sürücülerin ehliyetine 2 ay el konulurken, toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandığı bildirildi.

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