Beylikdüzü'nde eğitimciler Öğretmenler Günü'nde Deniz Canlıları Müzesinde bir araya geldi

İSTANBUL(İHA) Beylikdüzü’nde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne eğitimciler ziyarette bulundu. Daha önce de defalarca kez öğrencilerin geldiği müzenin kurucusu olan balıkçı Kenan Balcı ile müzeyi gezen öğretmenler, deniz canlıları hakkında bilgi edindi. Kenan Balcı müzedeki balıklara yoğun ilgi gösteren eğitimcilere kendi eliyle balık ikram etti. Öğretmenler, halk ozanları eşliğinde şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi.

Programda konuşan, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasef Bakırcı, “ Bir çok eğitimciyi Beylikdüzü’nde ağırlamak büyük bir onur hele 24 Kasım Öğretmenler Günü olması dolayısıyla bizleri de mutlu etti. Tabi Kars, Ardahan, Iğdır aynı coğrafyada ama bu 3 şehri yan yana getiren bir derneğimiz var. Bu benim hep ilgim çekmiştir. Bir çok şehir tek başına dernekleşme sorunu yaşarken aynı coğrafyadan 3 şehrin bir araya gelerek bu birliği ve beraberliği göstermesi çok anlamlı. Öncelikle bu birlik ve beraberliğin kıymetini bilmenin ne kadar anlamlı olduğunun altını çizmek istiyorum. Ve sizleri bu birlik ve beraberliğinizden dolayı tebrik ediyorum “ dedi.

“Öğretmenleri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde ağırladık"

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı ,“Öğretmenleri Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde ağırladık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ben 67 yaşındayım, çok önemli günler yaşadık. Çok önemli anılarımız oldu. Her şeyi unutabiliyorum ama öğretmenlerimizin bize 9 yaşında 10 yaşında öğrettikleri hala bugün yaşıyormuş gibi aklımdan çıkmıyor. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Edirne’den Kars’a herkese selam. Öğretmenlerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Şu anda Türkiye Deniz Canlıları müzesindeyiz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesine öğrencileri gönderen, derslerini başarıyla yaptıran, denizlerimizde hangi tür balıklarımız var bunları öğreten öğretmenlerimize saygılar sunarım” diye konuştu.