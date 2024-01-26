Beylikdüzü'nde elektrik kablolarına takılan TIR, 3 direği yamulttu

Beylikdüzü’nde seyir halindeki TIR, elektrik kablolarına takılıp koparırken 3 demir direğininde yamulmasına neden oldu. Olay sonrası elektrik kablolarında yaşanan patlamalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken bir vatandaş, "Dışarıya çıktık soldaki direk hamur gibi yere yattı" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinden geçen TIR direklere bağlı elektrik kablolarına takıldı. TIR’ın takıldığı kablolar koparken 3 direk ise kendiliğinden yamuldu. Kablolar da ise patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kablolardaki patlama ve kıvılcımlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Bogaziçi Elektrik bölgeye bir süre elektrik veremedi.

Olayın yaşandığı yerde esnaf olan Mehmet Uyar, “ İçeride çalışırken ses duydum. Kafamı çevirince üst taraftaki elektrik direğinden bizim buradaki aracın üstüne direkten kıvılcımlar düştü. Biz de o korkuyla dışarıya çıktık soldaki direk hamur gibi yere yattı. Plastik erir gibi yattı. Sonra diğer direkte görünmez bir şekilde aşağıya düştü. Kablolar yere düştü alev aldı. Biz sağı solu aradık gelsinler diye ama bayağı bir geç geldiler. Buradaki en büyük ilginç olan şey direklerin hamur gibi yere yığılması” dedi.

Olay anını gören bir diğer vatandaş Adem Tombulca ise TIR’ın kablolara çarptığını ifade ederek, “Burada TIR dorsesi elektrik kablolarına vurdu düşürdü. Aslında kablolar yer altına alınıyordu ama burada alınmadı. TIR’lar bu trafikte burada sorun yaşatıyor. Bunun önüne geçilirse iyi olur” diye konuştu.