Beylikdüzü'nde evde çıkan yangında bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü’nde bir evde çıkan yangında bedensel engelli şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın yatağının elektrikli olduğu öğrenilirken, yangının nedeninin itfaiye raporu sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’ün katındaki dairede meydana geldi. Evde eşiyle yaşayan ve o sırada yalnız bulunan bedensel engelli Teoman Cem Yavaş’ın (59) dairesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangını söndürmek için daireye giren itfaiye ekipleri, Yavaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yavaş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede Yavaş’ın yatağının elektrikli olduğu ve etrafta çok sayıda sigara izmariti olduğu tespit edilirken, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporu ile ortaya çıkacağı öğrenildi.

Mahalle sakini bir kadın, "Ben dışarı çıktığımda olay bitmişti. İtfaiye araçları ve kalabalığı gördüm. Engelli bir kişi ölmüş dediler" dedi.