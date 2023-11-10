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- Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü: Açık unutulan hafriyat kamyonunun dorsesi alt geçitte takıldı
Beylikdüzü'nde faciadan dönüldü: Açık unutulan hafriyat kamyonunun dorsesi alt geçitte takıldı
Beylikdüzü'nde açık unutulan hafriyat kamyonunun dorsesi alt geçitte tünel girişine takıldı. Kamyonun dorsesi ayrılırken, kamyon metrelerce ilerde durabildi.
Beylikdüzü’nde açık unutulan hafriyat kamyonunun dorsesi alt geçitte tünel girişine takıldı. Kamyonun dorsesi ayrılırken, kamyon metrelerce ilerde durabildi.
Kaza, Beylikdüzü Beysan Alt Geçidi’nde yaşandı. İddiaya göre, 34 CIV 594 plakalı hafriyat kamyonu dorsesi açık şekilde alt geçide girdi. Dorse tünel girişine takıldı. Girişe takılan dorse kamyondan ayrıldı. Kamyon ise metrelerce ötede durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve alt geçit tünel girişinde hasar oluştu. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametine doğru trafik durduruldu. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelere başladı.